Дроноводы поразили наземных роботов, бронетехнику и средства связи ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы операторов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в зоне проведения специальной военной операции. На видео зафиксировано поражение автомобильной и бронетехники ВСУ, включая образцы иностранного производства, а также уничтожение замаскированных позиций, наземных роботизированных комплексов и объектов военной инфраструктуры противника.

FPV-дроны поражают квадроциклы противника в лесном массиве. Также зафиксировано уничтожение наземных роботизированных комплексов, применявшихся ВСУ для снабжения и перевозки оборудования.

Кроме того, в объективы беспилотников попали американский бронеавтомобиль HMMWV и французская бронемашина VAB, укрытые в лесополосе под маскировочными сетями и дополнительной защитой от дронов. После точных ударов техника была выведена из строя.

На опубликованных кадрах также видно поражение замаскированного артиллерийского орудия, элементов системы связи и полевого пункта хранения боеприпасов. Часть видео посвящена воздушным таранам украинских беспилотников - российские операторы FPV-дронов уничтожали вражеские аппараты прямо в воздухе.

Расчеты центра «Рубикон» продолжают применять FPV-дроны для поражения техники, укреплений и беспилотных систем противника на различных участках линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.