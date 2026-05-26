МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы поразили наземных роботов, бронетехнику и средства связи ВСУ

Операторы выводили ударные беспилотники к целям на предельно малой высоте через лесополосы и укрытия, обходя маскировку и средства защиты.
26-05-2026 14:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы операторов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в зоне проведения специальной военной операции. На видео зафиксировано поражение автомобильной и бронетехники ВСУ, включая образцы иностранного производства, а также уничтожение замаскированных позиций, наземных роботизированных комплексов и объектов военной инфраструктуры противника.

FPV-дроны поражают квадроциклы противника в лесном массиве. Также зафиксировано уничтожение наземных роботизированных комплексов, применявшихся ВСУ для снабжения и перевозки оборудования.
Кроме того, в объективы беспилотников попали американский бронеавтомобиль HMMWV и французская бронемашина VAB, укрытые в лесополосе под маскировочными сетями и дополнительной защитой от дронов. После точных ударов техника была выведена из строя.

На опубликованных кадрах также видно поражение замаскированного артиллерийского орудия, элементов системы связи и полевого пункта хранения боеприпасов. Часть видео посвящена воздушным таранам украинских беспилотников - российские операторы FPV-дронов уничтожали вражеские аппараты прямо в воздухе.

Расчеты центра «Рубикон» продолжают применять FPV-дроны для поражения техники, укреплений и беспилотных систем противника на различных участках линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #Рубикон #FPV-дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 