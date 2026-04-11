Мошенники могут с помощью ИИ обмануть даже тех, кто их разоблачил

Эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Храпунова в беседе со «Звездой» объяснила, почему в разговоре с мошенниками важно вовремя положить трубку.

По ее словам, даже в случае разоблачения и продолжения диалога, злоумышленники могут сознательно затягивать разговор для получения образцов голоса, чтобы в будущем создать дипфейк для рассылки кругу общения.

«С мошенниками нельзя продолжать разговор с того момента, как вы поняли, что на том проводе вас пытаются обмануть. Первое, что нужно сделать, положить трубку. Как мошенники могут использовать детали разговора? Во первых, искусственный интеллект сейчас позволяет подделать дипфейки, и эти дипфейки могут рассылаться кругу знакомых, которые есть у человека, подделываются сообщения и рассылаются контактом с просьбой помочь перевести деньги, или же создать круг доверия, который дальше является атакой на знакомого», - сказала эксперт.

Кроме того, во время продолжения диалога мошенники могут применять различные психологические приемы для того, чтобы посмотреть на реакцию потенциальной жертвы и выбрать на будущее наиболее эффективные из них.

Еще одной целью преступников является составление психологического портрета жертвы, а также выведывание у него дополнительных данных о нем или его окружении для повторения своих атак в будущем.

