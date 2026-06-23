Минобороны России сообщает об уничтожении четырех украинских наземных робототехнических комплексов (НРТК) в районе города Константиновка Донецкой Народной Республики.

Отмечено, что ликвидация НРТК - элемент системы по нарушению логистики неприятеля. Это необходимо, чтобы затруднить снабжение остатков вражеского гарнизона в Константиновке.

Робототехнические комплексы неприятеля удалось обнаружить при помощи средств воздушной разведки. Они пытались прорваться к украинским подразделениям, заблокированным в городе. Уточнив маршруты движения обнаруженного противника, операторы передали данные ударным расчетам.

Прямые попадания по намеченным целям подтвердили кадры объективного контроля. Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что уничтожение НРТК существенно снизило возможности противника по доставке полезных грузов украинским боевикам в Константиновке.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.