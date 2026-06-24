Собянин открыл новый комплекс онкобольницы № 62 в Сколкове

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин открыли лечебно-диагностический комплекс городской онкобольницы №62. Она размещается в Сколкове.

По словам Собянина, это событие стало финальным в создании каркаса современной московской онкологической службы. Она позволяет на ранних стадиях выявить болезнь и гарантирует пациентам качественное лечение.

«В Москве была создана целая сеть, структура из пяти мощных клиник, каркас онкологической службы», - сообщил градоначальник.

Собянин добавил, что 62-я больница завершает эту работу по созданию современных онкологических клиник в Москве. Мэр подчеркнул, что лечебные учреждения будут вести весь процесс - от диагностики до лечения и ведения пациентов.

По словам мэра, сегодня в столице на онкодиспансерном учете находятся около полумиллиона человек. Он отметил, что в Москве средняя продолжительность жизни в этом году достигла 80 лет. Собянин добавил, что если раньше онкология была приговором, то сегодня это болезнь, которую требуется своевременно диагностировать и качественно пролечить.

«С учетом всех технологий, прекрасных коллективов, как, например, 62-я больница, сегодня наша задача - как можно раньше выявлять и обеспечить качественное лечение», - сказал Собянин.

Глава столицы поблагодарил правительство и Минздрав РФ за совместную работу в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Собянин отметил, что она позволила правильно структурировать, обмениваться опытом, взаимодействовать с другими регионами по вопросам оказания онкологической помощи.

По материалам пресс-службы мэрии, новый комплекс городской онкобольницы №62 начнет прием пациентов 29 июня. Построенный на территории Международного медицинского кластера в Сколкове, он включает два современных корпуса общей площадью свыше 65 тысяч квадратных метров. Также в непосредственной близости от нового комплекса завершено строительство апарт-отеля на 165 номеров для временного проживания пациентов, сопровождающих их родственников и медицинских специалистов.

Ранее московский градоначальник рассказал, что в столичном метро завершена проходка тоннеля между станциями «Липовая Роща» и «Строгино» Рублево-Архангельской линии. Собянин уточнил, что трасса пролегает под действующей Арбатско-Покровской линией метро и МКАД. По его словам, позади еще один важный и сложный этап строительства участка новой ветки. Он проходит от «Бульвара Генерала Карбышева» до «Новорижской». Его открытие запланировано на следующий год.