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Мошенники могут спрашивать кличку питомца для подбора пароля

Владимир Зыков объяснил, что люди не любят ставить сложные пароли, так как их сложно запомнить. Отсюда и появляются пароли такие, как: qwerty, «пароль», password, 123456, 12345678 и другие.
Дарья Ситникова 24-06-2026 16:50
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Мошенники могут интересоваться именем домашнего питомца на сайтах знакомств и подобных ресурсах. Об этом рассказал RT киберэксперт Владимир Зыков.

«По данным опроса информационно-аналитического издания Рунет 12% россиян использовали имя питомца как пароль, 13% - имя члена семьи, 11% - значимую дату», - рассказал он.

Россияне не всегда ставят в виде пароля только кличку домашнего питомца. Может быть имя питомца вместе с цифрами. Поэтому лучше избегать использование одного и того же пароля на разных сайтах.

По возможности также стоит устанавливать двухфакторную аутентификацию. Ко всему этому, не рассказывать малознакомым людям клички животных, имена братьев, сестер и других близких людей.

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин ранее предупредил россиян об использовании мошенниками записи разговора. С его слов, короткая запись ответа по телефону или слово «да» не могут помочь мошенникам в краже денег или оформлении кредита, но преступники пользуются этим инструментом как психологическим давлением на жертву или при создании дипфейка.

#Россия #Мошенники #обман #Кража #имена #домашний питомец #Владимир Зыков
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