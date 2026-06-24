Мошенники могут спрашивать кличку питомца для подбора пароля

Мошенники могут интересоваться именем домашнего питомца на сайтах знакомств и подобных ресурсах. Об этом рассказал RT киберэксперт Владимир Зыков.

«По данным опроса информационно-аналитического издания Рунет 12% россиян использовали имя питомца как пароль, 13% - имя члена семьи, 11% - значимую дату», - рассказал он.

Россияне не всегда ставят в виде пароля только кличку домашнего питомца. Может быть имя питомца вместе с цифрами. Поэтому лучше избегать использование одного и того же пароля на разных сайтах.

По возможности также стоит устанавливать двухфакторную аутентификацию. Ко всему этому, не рассказывать малознакомым людям клички животных, имена братьев, сестер и других близких людей.

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин ранее предупредил россиян об использовании мошенниками записи разговора. С его слов, короткая запись ответа по телефону или слово «да» не могут помочь мошенникам в краже денег или оформлении кредита, но преступники пользуются этим инструментом как психологическим давлением на жертву или при создании дипфейка.