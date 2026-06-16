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Россиян предупредили об использовании мошенниками записи разговора

Сенатор Артем Шейкин отметил, что опасность записи разговора заключается в его использовании мошенниками для создания голосового дипфейка или психологического давления на жертву.
Андрей Юдин 16-06-2026 09:11
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Короткая запись ответа по телефону или слово «да» не могут помочь мошенникам в краже денег или оформлении кредита, но преступники пользуются этим инструментом как психологическим давлением на жертву или при создании дипфейка, рассказал RT первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

Так, используя имитацию голоса жертвы, мошенники могут позвонить родственникам, коллегам или руководителю, чтобы попросить срочно перевести деньги, передать данные или выполнить какие-либо действия.

«Кроме того, запись голоса часто используется не для технического взлома, а для психологического давления. Человека могут напугать тем, что его голос якобы уже применили для оформления доверенности, входа в ключевые сервисы или кражи биометрии. На этом фоне жертву начинают торопить, убеждать "срочно перевести деньги на безопасный счет", установить приложение с вирусом или назвать код из СМС», - рассказал эксперт телеканалу.

В данном случае основной риск не в произнесенных словах, а в дальнейших действиях, к которым мошенники подтолкнут гражданина.

Шейкин предупредил, что, если во время звонка собеседник просит назвать несколько раз нетипичную фразу, код или совершить странное действие в сторонних сервисах или приложениях, нужно сразу повесить трубку. После стоит позвонить по официальному номеру в банк, ведомство или организацию, от имени которой представлялся адресат. Записанный голос может стать инструментом обмана, но потеря денег происходит, когда человек выполняет выгодные для мошенников действия.

Ранее в МВД рассказали, какими фразами пользуются мошенники для обмана. К примеру, они используют псевдоофициальные термины и несуществующие процедуры для создания ощущения законности и срочности.

#в стране и мире #Мошенники #аферисты #дипфейк #запись голоса
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