Россиян предупредили об использовании мошенниками записи разговора

Короткая запись ответа по телефону или слово «да» не могут помочь мошенникам в краже денег или оформлении кредита, но преступники пользуются этим инструментом как психологическим давлением на жертву или при создании дипфейка, рассказал RT первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

Так, используя имитацию голоса жертвы, мошенники могут позвонить родственникам, коллегам или руководителю, чтобы попросить срочно перевести деньги, передать данные или выполнить какие-либо действия.

«Кроме того, запись голоса часто используется не для технического взлома, а для психологического давления. Человека могут напугать тем, что его голос якобы уже применили для оформления доверенности, входа в ключевые сервисы или кражи биометрии. На этом фоне жертву начинают торопить, убеждать "срочно перевести деньги на безопасный счет", установить приложение с вирусом или назвать код из СМС», - рассказал эксперт телеканалу.

В данном случае основной риск не в произнесенных словах, а в дальнейших действиях, к которым мошенники подтолкнут гражданина.

Шейкин предупредил, что, если во время звонка собеседник просит назвать несколько раз нетипичную фразу, код или совершить странное действие в сторонних сервисах или приложениях, нужно сразу повесить трубку. После стоит позвонить по официальному номеру в банк, ведомство или организацию, от имени которой представлялся адресат. Записанный голос может стать инструментом обмана, но потеря денег происходит, когда человек выполняет выгодные для мошенников действия.

Ранее в МВД рассказали, какими фразами пользуются мошенники для обмана. К примеру, они используют псевдоофициальные термины и несуществующие процедуры для создания ощущения законности и срочности.