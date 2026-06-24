Количество киберпреступлений в России уменьшилось на треть

В России количество киберпреступлений, совершенных с начала 2026 года, сократилось на 30%. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора России Петр Городов на Петербургском международном юридическом форуме.

«Киберпреступность по-прежнему остается одной из острых проблем, несмотря на определенную тенденцию к снижению, по крайней мере, в нашей стране числа регистрируемых преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. В частности за пять месяцев этого года с трех до двух тысяч, что практически составляет 30 процентов», - сказал он.

По его словам, объем таких преступлений все равно остается высоким. Каждое третье нарушение затрагивает информационно-коммуникационную сферу.

Киберэксперт Владимир Зыков ранее рассказал, где и как нужно хранить пароли, чтобы избежать мошенников. По его словам, пароли на разных сайтах не должны повторяться.

Их нужно хранить в надежном менеджере, и практически на всех ресурсах следует установить двухфакторную аутентификацию. Главное - не сообщать никому подтверждающих кодов в случае их запроса.