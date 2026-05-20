Россиянам рассказали, где и как нужно хранить пароли

Пароли на разных сайтах не должны повторяться, хранить их нужно в надежном менеджере, и практически на всех ресурсах следует установить двухфакторную аутентификацию. Такими советами поделился с RT киберэксперт Владимир Зыков.

«В первую очередь нужно использовать разные пароли для разных сервисов. Пароль от "Госуслуг", почты, банка, Telegram, "ВКонтакте" и других площадок не должен повторяться. Лучше использовать длинные пароли и хранить их в надежном менеджере паролей, а не в заметках телефона или переписке», - сказал Зыков.

Он предупредил, что использование одинакового пароля на всех сайтах или мессенджерах может привести к печальным последствиям. Узнав его, мошенники получат доступ к учетным записям пользователя сразу на всех ресурсах.

Что касается двухфакторной аутентификации, то, по словам Зыкова, она не является панацеей от всех бед, однако значительно снижает риск взлома. Главное - не сообщать никому подтверждающих кодов в случае их запроса.

Наконец, эксперт порекомендовал постоянно следить за списком активных сеансов и устройств. В случае обнаружения подозрительных и неизвестных следует немедленно их завершить и поменять пароль.

