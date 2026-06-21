Конец июня в Москве ожидается дождливым и прохладным

Начало новой рабочей недели в Москве ожидается теплым, но дождливым. Таким прогнозом поделился с телеканалом «Звезда» синоптик Александр Шувалов.

По его словам, в понедельник с утра и до конца первой половины дня в столице будет светить солнце, и воздух прогреется до +22...+23 градусов. Однако потом небо закроют тучи, и ожидается дождь, который закончится к вечеру.

Вторник и среда будут теплыми и без осадков. Погода начнет портиться в четверг.

«В четверг следующий фронтальный раздел подходит с запада, он более глубокий, связан с развивающейся атмосферной волной. И поэтому дожди уже на несколько дней ожидаются, и температура пойдет вниз и составит всего лишь 17-19 градусов в четверг. И такие же значения приблизительно, может быть, даже на пару градусов ниже, будут в пятницу, и все это будет приправлено дождями и достаточно чувствительным северным и северо-западным ветром», - рассказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в разговоре со «Звездой», что во второй половине июня в Москве вероятны частые грозы с ливнями.