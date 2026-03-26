Фрегат «Адмирал Головко» отстрелялся по мишеням в Баренцевом море

Фрегат «Адмирал Головко» Северного флота провел комплекс учебных стрельб по целям в Баренцевом море. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что стрельбы велись в рамках сдачи курсовой задачи К-2 - действия одиночного корабля по предназначению в море.

«Были проведены стрельбы из артиллерийской установки А-192 по береговым мишеням, находящимся на удалении 10 км от корабля. Моряки провели тренировку по борьбе с робототехническими комплексами, выполнив при этом стрельбы из зенитно-артиллерийского комплекса "Палаш"», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Также отмечается, что военнослужащие отработали постановку помех и ложных целей комплексами РЭБ. Подготовка экипажа велась с учетом особенностей современной вооруженной борьбы на море.

Ранее Фрегат «Адмирал Головко» провел учения по поиску и уничтожению подводной лодки в Баренцевом море. По легенде учений, в российских территориальных водах действовала условная подлодка-нарушитель. Ее роль выполняла субмарина Северного флота.

