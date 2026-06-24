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Депутат: проверка праворульных авто защитит российских потребителей

Зампред комитета Госдумы по транспорту объяснил, что профильные ведомства прежде всего будут учитывать интересы жителей Дальнего Востока и Сибири.
Сергей Дьячкин 24-06-2026 13:21
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ключевая цель изучения эксплуатации праворульных автомобилей, которым займется ряд российских ведомств, это защитить российских потребителей от недобросовестных продавцов. Об этом рассказал «Звезде» заместитель председателя комитета Госдумы РФ по транспорту Юрий Григорьев.

Он отметил, что правый руль у автомобилей на Дальнем Востоке и в Сибири - это та реальность, в которой мы живем. По его словам, это миллионы автомобилей, которые традиционно используются в нашей стране в силу географических особенностей.

«На Дальнем Востоке существует пословица: "Слева - сердце, справа - руль"», - напомнил депутат.

Григорьев отметил, что сейчас никаких законопроектов на эту тему не предусмотрено. Экспертные учреждения по анализу и сбору данных не производят обработку подобной информации. Он объяснил, что максимальные изменения, которые последуют за проверкой, это внесение изменений в технический регламент.

«Мы должны обеспечить, чтобы к нам приходили добросовестные продавцы. А не те, которые бы пришли в нашу страну, поставили автомобили и вдруг прекратили сервисное обслуживание - отключили компьютеры, навигационные системы. Это недопустимо. Мы должны защищать нашего потребителя», - объяснил Григорьев.

Он добавил, что это долгосрочная задача. В данный момент, по словам парламентария, двери нашей страны открыты для всех автопродавцов, осуществляющих постгарантийное обслуживание.

Ранее сообщалось, что российские ведомства изучают вопрос эксплуатации праворульных автомобилей в стране. Несколько ведомств, включая Минтранс, МВД, Минпромторг и ФГУП «НАМИ», должны оценить риски, связанные с участием праворульных автомобилей в дорожном движении. Ожидается, что до 2028 года будет представлен доклад о результатах этой работы.

В мае этого года правительство утвердило план действий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036 года. Полученные результаты помогут разработать соответствующие предложения, отметили в Министерстве транспорта России.

#Автомобили #автопром #проверка #Госдума РФ #наш эксклюзив #правый руль #потребители #комитет по транспорту #юрий григорьев
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