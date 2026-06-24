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Российские войска установили контроль над Иволжанским в Сумской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Север».
24-06-2026 12:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Иволжанское в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

По данным оборонного ведомства, российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом в результате активных наступательных действий.

Одновременно продолжаются бои в Красном Лимане в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны, штурмовые подразделения 25-й армии ведут зачистку города от оставшихся групп ВСУ. За сутки подразделения 67-й мотострелковой дивизии, развивая наступление в западном направлении, заняли пять опорных пунктов противника и взяли под контроль 43 здания.

В ведомстве также заявили о завершении уничтожения подразделений 120-й бригады территориальной обороны ВСУ, ранее блокированных в северо-западной части Красного Лимана. За сутки украинская сторона потеряла до 30 военнослужащих, пикап, два квадроцикла, четыре роботизированных комплекса и девять пунктов управления беспилотниками.

Продолжается продвижение российских подразделений и в Константиновке. За последние сутки под контроль российских сил перешло еще 114 зданий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #Север #сумская область #Иволжанское
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