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Пленный рассказал, как инструкторы стреляли мобилизованным в ВСУ под ноги

По утверждению пленного, инструкторы подгоняли мобилизованных огнем из пистолетов.
24-06-2026 10:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнопленный Дмитрий Мелешко, добровольно сдавшийся в плен подразделениям группировки войск «Центр» в зоне специальной военной операции, рассказал о принудительной мобилизации на Украине и подготовке новобранцев в рядах ВСУ. Соответствующее видео опубликовало Минобороны России.

По словам Мелешко, сотрудники территориального центра комплектования задержали его по пути на работу во время проверки документов на блокпосту.

«Остановили автобус, проверили документы и сказали выходить. Я отказался, но меня взяли под руки и вывели из автобуса», - рассказал пленный.

Он также описал обстоятельства своего первого выхода на позиции.

«Инструкторы нас гонят, стреляют нам под ноги из пистолета, чтобы мы быстрее бежали и дошли до точки», - говорит Мелешко.

Военнослужащий добавил, что во время выдвижения группа попала под артиллерийский обстрел, атаку беспилотников и засаду. После этого несколько человек приняли решение сдаться в плен.

Мелешко рассказал, что некоторое время скрывался и пытался выйти к российским позициям, после чего добровольно сложил оружие. Российские военнослужащие помогли ему безопасно пройти через опасный участок местности, где сохранялась угроза атак дронов.

Другой пленный военнослужащий ВСУ, попавший в плен к штурмовым подразделениям группировки войск «Запад» в Красном Лимане, заявил, что украинские подразделения в городе испытывали серьезные проблемы со снабжением. По его словам, солдатам приходилось пить воду из затопленного котлована из-за нехватки запасов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВСУ #спецоперация #пленный #СВО
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