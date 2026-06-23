Пленный рассказал, как пил воду из котлована в Красном Лимане

Военнослужащий ВСУ Юрий Контробай, попавший в плен к штурмовым подразделениям группировки войск «Запад» в Красном Лимане, заявил на видео Минобороны России, что украинские подразделения в городе испытывали серьезные проблемы со снабжением. По его словам, солдатам приходилось пить воду из затопленного котлована из-за нехватки запасов.

«Мы находились на западной части Красного Лимана. Дали нам сухпаек, пару шоколадок, пару бутылок воды. Там, где мы были, располагался котлован. Хорошо, что туда вода налилась, я очистил ее и так набирал. Это то, что мы пили», - признался Контробай.

Кроме того, пленный заявил о сложной обстановке на участке фронта. По его оценке, украинские подразделения испытывали трудности с удержанием позиций и не получали достаточной поддержки со стороны командования.

Отдельно он рассказал о проблемах с эвакуацией раненых. По словам Контробая, помощь не всегда поступала своевременно, из-за чего часть военнослужащих погибала от полученных ранений до прибытия эвакуационных групп.

Пленный согласился сдаться после предложения российских военнослужащих. После пленения ему оказали медицинскую помощь и обеспечили необходимым питанием.

Кроме того, Контробай рассказал обстоятельства своей мобилизации. В марте его задержали сотрудники территориального центра комплектования, после чего он прошел подготовку, в том числе за пределами Украины.

Ранее Минобороны России сообщало о продолжении боевых действий в Красном Лимане, где подразделения группировки войск «Запад» ведут наступление и зачищают городскую застройку от подразделений ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.