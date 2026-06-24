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Сенат США впервые поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном

Поддержали документ 50 законодателей, а проголосовали против 47.
Виктория Бокий 24-06-2026 00:10
© Фото: Li Rui, XinHua, Globallookpress

Сенат Конгресса США во время процедурного голосования впервые поддержал резолюцию, которая фактически предписывает администрации американского президента Дональда Трампа прекратить военные действия против Ирана. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

Известно, что в поддержку этого документа высказались 50 законодателей, а против – 47. Большая часть проголосовавших «за» - демократы. Однако поддержали резолюцию и некоторые республиканцы, среди которых Рэнд Пол (от штата Кентукки), Лиза Мурковски (от Аляски), Сюзан Коллинз (от Мэна) и Билл Кэссиди (от Луизианы).

Ранее сообщалось, что палата представителей американского Конгресса с четвертой попытки поддержала резолюцию, требующую от Белого дома прекращения военных действий против Ирана. Во время голосования в Вашингтоне 215 законодателей проголосовали «за», а против – 208.

В мае этого года Сенат США одобрил резолюцию, которая ограничивает полномочия Дональда Трампа в Исламской Республике. По информации CNN, это первый раз, когда Сенат продвинул такой документ.

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