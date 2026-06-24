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В Германии нет движения поездов из-за сбоя в радиосистеме

Не ходит даже городская электричка в Берлине.
Виктория Бокий 24-06-2026 00:41
© Фото: IMAGO, Zoonar.com, Gerd Harder, Globallookpress

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn временно приостановил движение поездов из-за масштабного сбоя радиосвязи. Об этом передает телеканал NTV.

Со слов представителя концерна, проблему уже решают. Местные техники усиленно работают над устранением сбоя. По информации немецких изданий и пабликов, не работает даже городская электричка в Берлине.

«В связи со сбоем цифровой железнодорожной радиосистемы GSMR все поезда временно остановлены на станциях», - рассказали в концерне.

Данное происшествие не первое на железной дороге в ФРГ в этом году. В марте на вокзале в Баварии пассажирский поезд врезался в локомотив. В результате инцидента восемь человек пострадали.

#Германия #Железная дорога #радиосвязь #Сбой #концерн
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