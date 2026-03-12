Восемь человек пострадали в результате столкновения поездов на вокзале в Баварии

Восемь человек пострадали в результате аварии с участием двух поездов на железнодорожном вокзале в Баварии. Как пишет RT, инцидент произошел в городе Байрот.

Согласно имеющейся информации, пассажирский поезд при въезде на территорию вокзала врезался в локомотив.

«Машинист маневрового поезда получил серьезные травмы, трое пассажиров и другой машинист получили травмы средней степени тяжести. Кроме того, трое получили легкие ранения», - сообщают СМИ со ссылкой на местную полицию.

На данный момент правоохранительные органы ведут расследование инцидента, устанавливая все подробности случившегося. Отмечается, что движение поездов на месте происшествия уже восстановлено.

