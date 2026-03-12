МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Восемь человек пострадали в результате столкновения поездов на вокзале в Баварии

Сообщается, что инициатором столкновения стал пассажирский состав.
Тимур Юсупов 12-03-2026 15:34
© Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости

Восемь человек пострадали в результате аварии с участием двух поездов на железнодорожном вокзале в Баварии. Как пишет RT, инцидент произошел в городе Байрот.

Согласно имеющейся информации, пассажирский поезд при въезде на территорию вокзала врезался в локомотив.

«Машинист маневрового поезда получил серьезные травмы, трое пассажиров и другой машинист получили травмы средней степени тяжести. Кроме того, трое получили легкие ранения», - сообщают СМИ со ссылкой на местную полицию.

На данный момент правоохранительные органы ведут расследование инцидента, устанавливая все подробности случившегося. Отмечается, что движение поездов на месте происшествия уже восстановлено.

Ранее на станции Маленковская в Москве электричка насмерть сбила четырех человек. По предварительным данным, все погибшие были мужчинами среднего возраста.

#в стране и мире #Германия #авария #Бавария #Железная дорога #пострадавшие #поезда #столкновение поездов #ж/д пути
