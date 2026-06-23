На Кубе объявили национальный траур из-за смерти соратника Кастро

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил 23 июня национальный траур в связи с кончиной Рамиро Вальдеса Менендеса, известного кубинского революционера и соратника Фиделя и Рауля Кастро. Об этом сообщает Cubadebate.

Траур продлится с утра до полуночи по местному времени 23 июня. В этот период на зданиях государственных учреждений по всей стране будут приспущены государственные флаги.

Рамиро Вальдес Менендес играл ключевую роль в Кубинской революции. В 1953 году он участвовал в штурме казарм «Монкада» в Сантьяго-де-Куба. В годы партизанской войны был заместителем Эрнесто Че Гевары. Он скончался 21 июня в возрасте 94 лет.

Вальдес Менендес занимал руководящие должности в правительстве и Коммунистической партии Кубы, с 2009 года был вице-премьером. До последних дней он активно участвовал в массовых акциях в разных городах страны вместе с Раулем Кастро. Имел звания Героя Республики Куба и Героя Труда. Церемония прощания с Вальдесом Менендесом состоится 23 июня в здании Министерства революционных вооруженных сил Кубы.

Ранее США обвинили Рауля Кастро в убийстве, уничтожении самолета и участии в сговоре. В судебных документах упоминается инцидент 1996 года, когда истребитель по ошибке сбил два самолета, принадлежавших эмигрантской организации кубинского происхождения. Утверждается, что Кастро, который тогда был министром обороны, лично отдал приказ о проведении атаки. В результате погибли четыре человека, трое из которых были гражданами США.