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На Кубе объявили национальный траур из-за смерти соратника Кастро

Рамиро Вальдес Менендес играл ключевую роль в Кубинской революции.
Владимир Рубанов 23-06-2026 09:14
© Фото: Vladimir Molina, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил 23 июня национальный траур в связи с кончиной Рамиро Вальдеса Менендеса, известного кубинского революционера и соратника Фиделя и Рауля Кастро. Об этом сообщает Cubadebate.

Траур продлится с утра до полуночи по местному времени 23 июня. В этот период на зданиях государственных учреждений по всей стране будут приспущены государственные флаги.

Рамиро Вальдес Менендес играл ключевую роль в Кубинской революции. В 1953 году он участвовал в штурме казарм «Монкада» в Сантьяго-де-Куба. В годы партизанской войны был заместителем Эрнесто Че Гевары. Он скончался 21 июня в возрасте 94 лет.

Вальдес Менендес занимал руководящие должности в правительстве и Коммунистической партии Кубы, с 2009 года был вице-премьером. До последних дней он активно участвовал в массовых акциях в разных городах страны вместе с Раулем Кастро. Имел звания Героя Республики Куба и Героя Труда. Церемония прощания с Вальдесом Менендесом состоится 23 июня в здании Министерства революционных вооруженных сил Кубы.

Ранее США обвинили Рауля Кастро в убийстве, уничтожении самолета и участии в сговоре. В судебных документах упоминается инцидент 1996 года, когда истребитель по ошибке сбил два самолета, принадлежавших эмигрантской организации кубинского происхождения. Утверждается, что Кастро, который тогда был министром обороны, лично отдал приказ о проведении атаки. В результате погибли четыре человека, трое из которых были гражданами США.

#Куба #революция #Рауль Кастро #Эрнесто Че Гевара #траур #Рамиро Вальдес Менендес
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