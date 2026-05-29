В США заявили о готовности доставить Рауля Кастро в страну

Исполняющий обязанности генпрокурора США заявил, что 94-летний бывший кубинский лидер должен предстать перед американским судом.
Сергей Дьячкин 29-05-2026 04:44
© Фото: Vladimir Molina, Xinhua, Global Look Press

Американские власти сделают все возможное, чтобы экстрадировать бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Об этом заявил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Нам нужно, чтобы Кастро был здесь и предстал перед судом. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить его сюда», - подчеркнул Бланш.

Экс-аналитик Пентагона Майкл Малуф говорил, что власти Соединенных Штатов изначально планировали захватить и вывезти из страны бывшего кубинского лидера. Иначе бы они не стали предъявлять ему обвинения.

До этого сообщалось, что в США Кастро инкриминируют убийство, уничтожение самолета и сговор. В судебных документах упомянут инцидент 1996 года - тогда истребитель по ошибке сбил два воздушных судна, принадлежавших кубино-американской эмигрантской организации. Утверждается, что Кастро, занимавший в то время пост министра обороны, лично приказал провести атаку. В результате погибли четыре человека, из них трое были гражданами США.

Третьего января 2026 года американский спецназ провел операцию по силовому захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. С помощью вертолетов его выкрали из собственной резиденции, убив многочисленную охрану, а после вывезли на американский военный корабль. Он доставил Мадуро в Нью-Йорк, где лидер Боливарианской республики дожидается суда по обвинению якобы в наркотерроризме.

#сша #Куба #Рауль Кастро #суд #Захват #экстрадиция #Генпрокурор США
