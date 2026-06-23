МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу выступил за создание в БРИКС механизмов реагирования на ЧС

Секретарь Совета безопасности России встретился с министром иностранных дел КНР Ван И в Нью-Дели.
Владимир Рубанов 23-06-2026 08:52
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предложил создать в рамках БРИКС систему быстрого реагирования и запасы ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И в Нью-Дели, передает ТАСС.

По словам Шойгу, в условиях растущего напряжения в международных отношениях важно разработать эффективные механизмы для совместного реагирования на возникающие угрозы и кризисы, а также формирования общих резервов на случай ЧС. Шойгу подчеркнул, что работа над реализацией этих инициатив будет направлена на их практическое воплощение. Он выразил надежду на поддержку со стороны Китая в этом вопросе.

Секретарь Совбеза отметил, что взаимодействие между Москвой и Пекином становится более активным в рамках различных международных организаций, таких как ООН, БРИКС, ШОС, «Группа двадцати» и АТЭС. По словам Шойгу, стороны успешно поддерживают высокий уровень политических контактов, особенно благодаря встречам на высшем уровне.

Консультации состоялись на полях встречи высокопоставленных представителей БРИКС, занимающихся вопросами безопасности. Вечером накануне российская делегация прибыла в Нью-Дели. Помимо участия в мероприятии по безопасности БРИКС, у Сергея Шойгу запланированы несколько двусторонних встреч в индийской столице.

Ранее секретарь Совета безопасности посетил Вьетнам. Во время визита Шойгу провел переговоры с вице-премьером и министром национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянгом.

#Китай #Индия #Сергей Шойгу #брикс #ван и #Совбез РФ #Нью-Дели
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 