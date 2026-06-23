Шойгу выступил за создание в БРИКС механизмов реагирования на ЧС

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предложил создать в рамках БРИКС систему быстрого реагирования и запасы ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И в Нью-Дели, передает ТАСС.

По словам Шойгу, в условиях растущего напряжения в международных отношениях важно разработать эффективные механизмы для совместного реагирования на возникающие угрозы и кризисы, а также формирования общих резервов на случай ЧС. Шойгу подчеркнул, что работа над реализацией этих инициатив будет направлена на их практическое воплощение. Он выразил надежду на поддержку со стороны Китая в этом вопросе.

Секретарь Совбеза отметил, что взаимодействие между Москвой и Пекином становится более активным в рамках различных международных организаций, таких как ООН, БРИКС, ШОС, «Группа двадцати» и АТЭС. По словам Шойгу, стороны успешно поддерживают высокий уровень политических контактов, особенно благодаря встречам на высшем уровне.

Консультации состоялись на полях встречи высокопоставленных представителей БРИКС, занимающихся вопросами безопасности. Вечером накануне российская делегация прибыла в Нью-Дели. Помимо участия в мероприятии по безопасности БРИКС, у Сергея Шойгу запланированы несколько двусторонних встреч в индийской столице.

Ранее секретарь Совета безопасности посетил Вьетнам. Во время визита Шойгу провел переговоры с вице-премьером и министром национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянгом.