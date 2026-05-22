Шойгу: контакты России и Вьетнама вносят весомый вклад в безопасность

Сергей Шойгу встретился с вице-премьером и министром национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянгом.
Тимур Шерзад 22-05-2026 13:42
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что регулярные контакты России и Вьетнама на высшем уровне вносят весомый вклад в безопасность обеих стран. Он сделал это в ходе встречи с вице-премьером и министром национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянгом. 

«Регулярные геополитические контакты на высшем уровне, а также взаимодействие силовых министерств и ведомств вносят весомый вклад в обеспечение безопасности России и Вьетнама», - сказал Шойгу. 

Сергей Шойгу тепло приветствовал делегации из Вьетнама, которые примут участие в Международном форуме по безопасности. Он пройдет в Москве с 26 по 29 мая.

Шойгу также отметил, что в рамках форума обсудят широкий круг тем. В частности, такие острые вопросы, как обстановка в Персидском заливе, конфликт в секторе Газа, а также ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее переговоры с министром обороны Вьетнама провел Андрей Белоусов. Он подчеркнул, что эта страна - давний и надежный партнер России в Юго-Восточной Азии.

#Россия #Сергей Шойгу #Вьетнам #Фан Ван Зянг
