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Автоконцерны США начнут производить Patriot и Tomahawk

Контракты на производство заключат с автопроизводителями, у которых есть свободные мощности.
Анастасия Митина 23-06-2026 04:26
© Фото: Christophe Gateau, dpa, Global Look Press

Автоконцерны США начнут производить оружие. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», — передает aif.ru слова Трампа, которые он сказал входе встречи с журналистами в Белом доме.

Отмечается, что США начали разворачивать масштабную экономическую кампанию по производству оружия. Контракты на производство ракет заключат с «автопроизводителями, у которых есть свободные мощности». По словам Трампа, General Motors и Ford проявили заинтересованность в этом.

По информации CNN, США за семь недель конфликта с Ираном израсходовали почти половину запасов ракет Patriot и около 30 процентов Tomahawk. The Wall Street Journal сообщил, что американские военные изучают возможность создания новых ракет-перехватчиков, использование которых было бы дешевле применения комплексов Patriot.

Ранее Трамп созвал руководство Пентагона и представителей крупнейших американских оборонных компаний для обсуждения вопроса ускоренного наращивания производства ракет и других боеприпасов. Запасы американских вооружений заметно сократились на фоне конфликта с Ираном.

#оружие #сша #Дональд Трамп #автоконцерн
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