WSJ: Трамп обсудит с Пентагоном нехватку ракет и их производство

Президент США Дональд Трамп созвал в среду руководство Пентагона и представителей крупнейших американских оборонных компаний, чтобы обсудить с ними вопрос ускоренного наращивания производства ракет и других боеприпасов. Собрание пройдет в Белом доме, передает The Wall Street Journal.

По информации газеты, Трамп намерен призвать оборонную промышленность быстрее восполнять запасы американских вооружений, которые заметно сократились на фоне конфликта с Ираном. Как отмечают авторы материала, Пентагон уже достиг предварительных договоренностей с крупнейшими производителями оружия об увеличении производства ракет Patriot и Tomahawk, но полноценное финансирование этих программ еще не утвердили в Конгрессе.

Известно, что министерство войны запрашивает $52,9 млрд на расширение производства 12 видов боеприпасов, в том числе ракеты Patriot, Standard Missile и THAAD. Это отражено в проекте бюджета на 2027 финансовый год.

Ранее сообщалось, что Пентагон попросил Конгресс одобрить дополнительно $80 млрд для компенсации расходов на операцию в Иране. Напомним, что бюджет военного министерства США составляет примерно один триллион долларов, но, со слов заместителя министра обороны Стивена Файнберга, этих средств недостаточно для проведения других операций.