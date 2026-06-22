Около 102 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ в резервные дни

На участие в сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года в резервные дни с 22 по 25 июня зарегистрированы почти 102 тысячи человек, половина из которых являются выпускниками прошлых лет. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Сдать экзамен в резервные сроки могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли принять участие в ЕГЭ в основные сроки, либо завершить экзамен, или получили неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных учебных предметов (русскому языку или математике)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что экзамены пройдут в 2 457 пунктах проведения экзамена (ППЭ), которые откроются в регионах России и в образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом. В проведении экзаменов задействуют более 90 тысяч организаторов и других специалистов ППЭ. Мониторинг хода экзаменов будут осуществлять около семи тысяч общественных наблюдателей.

Больше всего участников в резервные сроки зарегистрировано на ЕГЭ по русскому языку - почти 43 тысячи человек. Обществознание будут сдавать около 28,3 тысяч, профильную математику - более 27 тысяч. Биологию и физику будут сдавать более 18 тысяч и около 14,5 тысяч соответственно.

ЕГЭ по физике, информатике, литературе, русскому языку, химии и письменная часть по иностранным языкам пройдет 22 июня. На следующий день состоится сдача экзамена по базовой и профильной математике, обществознанию, истории, биологии, географии и устной части по иностранным языкам. Резервными днями по всем учебным предметам являются 24 и 25 июня.

Ранее пресс-служба Минпросвещения России сообщила, что участники ЕГЭ-2026 начали получать результаты экзаменов. Первыми свои баллы узнали ученики, сдававшие историю, литературу и химию. Общее количество сдававших экзамен по этим учебным предметам составило 231 895 человек.