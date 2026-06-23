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Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации

Нерпы полностью восстановились после прохождения реабилитации и готовы к возвращению в естественную среду обитания.
Анастасия Митина 23-06-2026 23:52
© Фото: Telegram/Nerpa Saint Petersburg - Фонд друзей балтийской нерпы © Видео: Telegram/Nerpa Saint Petersburg - Фонд друзей балтийской нерпы

Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Центре спасения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы.

Нерпы Марта, Кильпола и Шейкин успешно прошли реабилитацию. Двое из них стали первыми подопечными Фонда друзей балтийской нерпы в нынешнем сезоне. Их обнаружили еще новорожденными, когда те отбились от матерей.

Третьим выпускником стал самец Шейкин, который попал в рыболовные снасти и получил глубокую странгуляционную борозду - рану от лески. Благодаря лечению он полностью восстановился.

«За время реабилитации все трое окрепли, научились самостоятельно добывать пищу и были признаны полностью готовыми к возвращению в естественную среду обитания», - говорится в сообщении в Telegram-канале Водоканала в Санкт-Петербурге.

Фонд друзей балтийской нерпы - это реабилитационная площадка, расположенная на территории петербургского водоканала в поселке Репино. Фонд занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона.

За время работы специалисты оказали помощь 250 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским водоканалом.

Ранее сообщалось, что в Финский залив выпустили пять серых тюленят. Отмечалось, что 2025 год стал рекордным для фонда. Под его опекой одновременно находились 39 тюленей и нерп.

#Санкт-Петербург #реабилитация #ладожское озеро #нерпы
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