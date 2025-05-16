В Финский залив выпустили пять серых тюленят

Пять серых тюленят выпустили в Финский залив, их выхаживали после спасения в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Это первый выпуск ластоногих в 2025 году. Уточняется, что в свободное плавание для начала жизни в дикой природе выпустили трех самцов и двух самок. Они набрали оптимальный вес до 35-40 килограммов.

«Малыши уже готовы к самостоятельной охоте. Мы убедились, что их физическое состояние и навыки полностью соответствуют требованиям дикой среды», - отметил основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

Тюлени адаптируются и набирают массу быстрее малышей балтийской кольчатой нерпы, поэтому они и становятся первыми морскими выпускниками».

2025 год стал рекордным для фонда: под опекой одновременно находились 39 тюленей и нерп.

Ранее сообщалось, что в Финский залив выпустили редкую балтийскую нерпу. Она попала в руки специалистов Фонда друзей балтийской нерпы в марте. Тогда она весила семь килограммов, во время шторма ее оторвало от матери, и из-за веса она не могла сама добывать себе пищу. Когда животное поправилось до 23 килограммов, оно могло находиться длительное время в холодной воде, охотиться и добывать себе пищу - было принято решение вернуть ее в воды Финского залива.