Невидимые охотники: как снайперы «Востока» очищают небо от БПЛА

Снайперские группы «Востока» круглосуточно очищают воздушное пространство от вражеских беспилотников. На Днепропетровском направлении количество уничтоженных БПЛА, включая тяжелые ударные гексакоптеры, ежедневно исчисляется десятками. Каждая ликвидированная цель - это не только показатель мастерства наших стрелков, но и важное условие для безопасного продвижения штурмовых подразделений.

«Цель одна: уничтожить любой прилетающий дрон, птичку, "Бабу-Ягу"», - говорит командир снайперской роты с позывным Мага.

Наступление дальневосточников развивается сразу на нескольких участках. Широкая полоса фронта требует от снайперов постоянного прикрытия наших бойцов. Сейчас классические стрелковые бои - редкость. Ведь основной упор ВСУ делают на беспилотники.

«Три дня назад мы где-то девять штук сбили. Девять дронов и две "Бабы-Яги", которые шли по расчетам. Ребята даже потом вышли и сказали нам: "Спасибо, если бы не вы, то мы не смогли бы дальше работать"», - рассказывает Мага.

Чтобы нейтрализовать любую угрозу с воздуха, снайперские группы работают на переднем крае, фактически лицом к лицу с противником. Выбивают «глаза» и уничтожают электронику врага. Как итог - передовая буквально усеяна обломками сбитых дронов.

Для наших стрелков класс и назначение вражеских «птиц» не имеют значения. Любая воздушная цель должна быть гарантированно поражена. Снайперы работают в тесной связке с расчетами БПЛА. Это позволяет им действовать на опережение.

«Она же не знала, что я там находился, на этой позиции. Она летела мимо - может, в какой-то населенный пункт, может, к подвозу куда-то. Она пролетала мимо, и я поразил ее», - объясняет снайпер с позывным Саймон.

Как бы настойчиво враг ни пытался вскрыть наши снайперские точки, результат для него остается нулевым. Скрытность и выдержка позволяют нашим парням оставаться невидимыми.

«Иногда по нам работают "Грады" - когда они замечают, что мы сбили. Они связь с "птичкой" теряют и сразу это место обрабатывают артиллерией, "Градом" или кассетами», - говорит Мага.

Штурмовые подразделения при плотной поддержке артиллерии, снайперских групп и беспилотной авиации продолжают успешно вклиниваться в эшелонированную оборону противника. Северо-западнее Александрограда наши бойцы развивают успех за пределами освобожденного Лесного, планомерно расширяют плацдарм для дальнейшего продвижения. На Запорожском направлении в центре внимания - Новоселовка. После взятия Комсомольского штурмовые отряды методично теснят врага и вплотную приближаются к окраинам населенного пункта. Одновременно с этим комплексное огневое поражение наносится по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Долинки, Копаней и Любицкого. Тактическое окружение Орехова становится все более очевидным. «Клещи» вокруг города продолжают стремительно сжиматься.