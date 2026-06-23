США добиваются запрета на продажу артефактов с «Титаника»

Правительство США выступило против плана компании RMS Titanic Inc. продать более 100 артефактов, поднятых с затонувшего в Северной Атлантике «Титаника», на аукционе. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на рассекреченные судебные документы.

«План по продаже с аукциона более 100 предметов, спасенных с "Титаника", сталкивается с противодействием со стороны правительства США», - сказано в материале.

Компания хочет выставить на торги личные вещи пассажиров, включая валюту, кухонные предметы и элементы декора. Среди упомянутых в документах лотов - бронзовый херувим, ожерелье из золотых самородков и подвеска в форме сердца.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США считает, что продажа нарушит юридические обязательства RMS Titanic Inc. перед объектом. Власти указали, что компания не просит одобрения суда, не считает его необходимым и утверждает, что не ограничена в возможности продажи артефактов.

Газета Guardian ранее сообщила, что письмо выжившего пассажира «Титаника» продали на аукционе приблизительно за $400 тысяч. Автором письма был полковник Арчибальд Грейси. Открытка датирована 10 апреля 1912 года.