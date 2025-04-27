Письмо выжившего пассажира «Титаника» ушло с молотка почти за $400 тысяч

Письмо выжившего пассажира «Титаника» продали на аукционе приблизительно за $400 тысяч. Об этом сообщил Guardian.

Отмечается, что автором письма был полковник Арчибальд Грейси - автор книги «Правда о „Титанике“», в которой он описал свои впечатления о трагедии. Письмо-открытка, которое Грейси написал, датировано 10 апреля 1912 года.

«Это прекрасный корабль, но я подожду окончания своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение», - говорится в письме.

Как отмечает издание, итоговая стоимость лота превысила изначальную в пять раз (60 тысяч фунтов стерлингов - Прим. Ред.). Это стало рекордом для всех когда-либо проданных писем с «Титаника».

Ранее сообщалось, что золотые карманные часы, принадлежавшие капитану, который спас 700 выживших пассажиров «Титаника», продали за $2 млн.