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Письмо выжившего пассажира «Титаника» ушло с молотка почти за $400 тысяч

В письме, автором которого был полковник Арчибальд Грейси, описываются первые впечатления от лайнера.
Глеб Владовский 2025-04-27 04:08:09
© Фото: imago stock&people via www.imago www.imago-images.de Globallookpress

Письмо выжившего пассажира «Титаника» продали на аукционе приблизительно за $400 тысяч. Об этом сообщил Guardian.

Отмечается, что автором письма был полковник Арчибальд Грейси - автор книги «Правда о „Титанике“», в которой он описал свои впечатления о трагедии. Письмо-открытка, которое Грейси написал, датировано 10 апреля 1912 года.

«Это прекрасный корабль, но я подожду окончания своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение», - говорится в письме.

Как отмечает издание, итоговая стоимость лота превысила изначальную в пять раз (60 тысяч фунтов стерлингов - Прим. Ред.). Это стало рекордом для всех когда-либо проданных писем с «Титаника».

Ранее сообщалось, что золотые карманные часы, принадлежавшие капитану, который спас 700 выживших пассажиров «Титаника», продали за $2 млн.

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