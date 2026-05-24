Оператор НРТК «Богомол» рассказал, как робот спас раненого бойца

Операторы батальона беспилотных систем 120-й гвардейской дивизии группировки морской пехоты снаряжают в дорогу новый наземный роботизированный комплекс - НРТК «Богомол». Этот беспилотник на гусеницах должен подвезти на передовую провизию, горючее, боеприпасы, батарейки и пауэр-банки.

Оператор управляет сухопутным дроном и его еще ведет по маршруту пилот разведывательного коптера. Таким образом осуществляется снабжение наших воинов на линии боевого соприкосновения. Один такой НРТК может доставить груза, как четыре пеших снабженцев-логистов. А в случае необходимости может пару бойцов на себе везти.

Наземный роботизированный комплекс «Богомол» оснащен вот спецустройством, которое называется «поводок» - оно и внешне, как поводок, и предназначено для того, что если пропадет связь с оператором, то любой боец смог самостоятельно отогнать в безопасное место и произвести разгрузку.

«Раньше весь подвоз, всю доставку бойцам на самую горячую точку производили сами бойцы. Приходилось бойцу брать на себя очень большие грузы, очень большую дистанцию проходить. А с появлением такой техники - это все упростилось. То есть, можно и спасти жизни, и доставить намного больше - и боеприпасов, и продовольствия, и намного будет легче достигать этих целей - победы», - объясняет командир взвода роты наземных беспилотных систем с позывным Гамора.

Маленькие вездеходы на радиоуправлении - это не только доставщики, но и ударная сила. Например, на НРТК «Курьер» можно установить пулемет и гранатомет. И это уже почти терминатор. Любой сухопутный беспилотник может выступать и как камикадзе. Взрывать подвалы, блиндажи и прочие укрытия врага. Плюс на нем не страшно подорваться на мине - лучше технику потерять чем человеческую жизнь.

«Очень даже полезная штука, это даже я не знаю, как сказать, с ними у нас точно получится победа, потому что мы на них ставим очень большое различное вооружение. Которое также помогает нам достигать штурмовые какие-то действия, помогает огневой поддержкой <...> Лучше пусть его "потушат", чем погибнет какой-то наш солдат-профессионал. Профессионалы должны управлять машинами, и машины должны делать свое дело», - рассказывает Гамора.

Морпехи 120-й дивизии сейчас воюют в Днепропетровской области на стыке с ДНР. Атакуют в районе Новоселовки в сторону Великомихайловки. На данном отрезке линии боевого соприкосновения наша армия наступает на север в сторону крупной дорожной артерии, ведущей со стороны Искры в Покровское. По ней противник снабжает свои передовые части. Взятие этой трассы должно нарушить всю логистику ВСУ на данном направлении. После решения этой задачи – будет создан плацдарм. Откуда уже можно двигаться на запад в сторону Запорожья и окончательно освобождать этот российский регион. И на север - расширять зону безопасности в Днепропетровской области.

«Наша тактика используется уже давно. Создаем "карман" определенный, потом его закрываем, чтобы не в лоб противнику идти, а обходим, то есть крупные населенные пункты», - объясняет заместитель командира роты беспилотных систем с позывным Марс.

НРТК «Богомол» очень юркий, маневренный и быстрый. Может пробираться через заросли, ямы и овраги. Легок и прост в управлении. Командир взвода роты наземных беспилотных систем рассказал нам случай, когда его железный гусеничный помощник спас жизнь раненому бойцу, лежавшему на поле боя.

«Поле, как оказалось, заминировано минами, боеприпасами-"неразрывами". Пришлось придумывать вот такие вот движения... Чтобы расчищать путь для группы эвакуации, которая следовала за раненым бойцом», - вспоминает Гамора.

Наверное, главная миссия наземных роботов - снизить потери среди личного состава. Уберечь воинов. Чтобы боевые задачи выполнялись бескровно. С помощью техники.