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В России впервые провели операцию на легких при помощи робота

В центре пульмонологии НИИ ФМБА доказали - опухоли легких, в том числе злокачественные, больше не приговор. Врачи впервые использовали инновационный инструмент, открывающий новые возможности в торакальной хирургии.
Сергей Дьячкин Ярослав Склянной 23-06-2026 21:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Операцию нового поколения проводят в пульмонологическом центре НИИ ФМБА. Врач через консоль управления удаляет пациенту периферическую раковую опухоль легкого размером около четырех сантиметров. При этом необходимо не просто удалить часть легкого с опухолью - необходимо выполнить лимфодиссекцию. Это удаление лимфоузлов и окружающей клетчатки, чтобы предотвратить распространение рака на соседние ткани. Часть манипуляций хирург выполняет, управляя джойстиком, остальные - с помощью восьми педалей. Это первая такая иновационная операция с применением робота в центре пульманологии.

Доктор погружается в работу буквально с головой - внутри аппарата находиться мониторы, на которых он видит изображение с эндоскопов. И там же он управляет роботом, который выполняет точные надрезы в области грудной клетки.

Операцию проводит торакальный хирург с девятилетним стажем Виталий Данилов. На его счету - более семи тысяч успешных операций в области пульмонологии. Каждый случай, по его словам, уникален.

«Рак легкого в настоящий момент начинает выходить на лидирующие позиции, к сожалению, по заболеваемости по смертности - вообще, в принципе, не только в России, но и в мире. Соответственно все наши пациенты они могут получать в замкнутом цикле лечение в полном объеме», - рассказывает  заведующий отделением торакальной хирургии НИИ Пульмонологии ФМБА Виталий Данилов.

Помогает проводить операцию робот-ассистент. Он состоит из трех частей. Консоль управления - через нее врач руководит операцией. Модуль преобразования обрабатывает движения хирурга и убирает тремор для более точного вмешательства. Механическая часть - манипуляторы для точных надрезов, а также прижигания, сшивания и ввода инъекций в ткань.

Робот применим не только при онкологии легких, но и при сложных доброкачественных новообразованиях средостения - пространства между легкими и грудной клеткой, где также возможны опухоли, кисты и воспаления. Специалисты центра прошли обучение в Китае для работы с этой системой. Робот может проводить минимум две операции в день. Чтобы снизить кровопотерю и уменьшить травматичность 90% операций выполняются с минимальной инвазивностью. С появлением такой техники показатель приблизиться к ста процентам.

«Ну, в целом, можно оперировать практически всех пациентов на этом роботе. Если позволяют условия. Опять же, есть же показатели относительные, абсолютные показания к операции на роботе. Поэтому здесь проблем никаких не будет. Мы будем каждый раз увеличивать число пациентов и операций на этом роботе, потому что это нам позволяет и мы будем это решать», - объяснил генеральный директор НИИ Пульмонологии ФМБА России Виктор Мишарин.

Каждая операция в пульмонологическом центре НИИ ФМБА длится около двух часов. Лечение для пациентов бесплатное. В планах - развитие телемедицины, чтобы хирург мог проводить операции дистанционно, например, в другом городе. Для этого требуется устойчивая связь между консолью управления и роботом. Тестирование уже ведется.

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