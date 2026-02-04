Прорыв в медицине: ученые рассказали о новом российском препарате против рака

В отечественной медицине произошел большой прорыв в лечение онкологических заболеваний. Сразу несколько новых препаратов, разработанных нашими специалистами, уже используют в клиниках. Причем они не просто заменили, но и во многом превзошли зарубежные.

Ученые из Ульяновской области создали лекарство на основе радионуклидов. Оно помогает там, где традиционная химиотерапия бессильна. Радифарм препарат, действуя целенаправленно, эффективно разрушает метастазы, тем самым значительно облегчая боль и продлевая жизнь пациенту.

Оксана Фролова - пациентка онкологического центра имени Юдина в Москве. О Диагнозе «рак молочной железы» узнала, когда проходила ежегодную комиссию. Врачи назначили химиотерапию. Один из побочных эффектов - выпадение волос, его смогли нивелировать, благодаря использованию инновационного аппарата.

«Из этого аппарата ледяной воздух, то есть он замораживает кожу головы. Спазмируются приводящие капилляры к волосам, в них не накапливается химия препарат. Соответственно, волосы не теряются и замораживает прямо действительно в лед», - рассказала пациентка Онкологического центра №1 ГКБ им. С.С. Юдина Оксана Фролова.

Прежде всего технологии развиваются в области ранней диагностики. Все чаще врачам удается обнаружить рак на первых стадиях и как можно быстрее начать предоперационное лечение. Главная цель - не только сохранить жизнь пациента, но и ее качество.

«Например, при раке молочной железы предоперационное лечение может полностью иллюминировать опухоль. Ни одной опухолевой клетки не останется не только на основании результатов инструментальных обследований, но и на основании результатов гистологического микроскопического изучения удаленной ткани», - поделился заместитель главного врача ГКБ им. С.С. Юдина по медицинской части и научно-образовательной работе, врач-онколог Илья Покатаев.

Там, где раньше медицина казалась бессильной, сегодня работает энергия атома, ему находят все больше «мирных» применений. Так на базе Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии в Димитровграде разработан уникальный препарат, который, без преувеличения, дарит шанс на спасение миллионов жизней.

Препарат отечественный и в этом его уникальность. Еще недавно важнейшие радионуклиды закупали за рубежом. Теперь же полный цикл производства внутри страны.

«Его изготовление, его поступление в клиники, а он может поступать и в другие клиники - это дешевле. Второе - это доступность еще и во времени. Доступность гораздо выше», - сказал заместитель главного врача по онкологии, врач-онколог ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России Алексей Воробьев.

Главный компонент препарата «Радий» работает избирательно: попадает в организм, «маскируется» под кальций и буквально встраивается в костную ткань. А дальше происходит главное: альфа-частицы начинают точечно уничтожать раковые клетки, работают исключительно в очаге поражения. Получатели препарата - пациенты, которые исчерпали все возможности радикального лечения, а положительной динамики так и не достигли.

«Пациенты, которые прошли несколько линий гормональной терапии, лекарственной и она им не помогла. Абсолютно для каждого он не подходит», - объяснила заведующая отделением радионуклидной терапии центра ядерной медицины, врач-радиолог ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России Юлия Кайдаш.

Там, где раньше оставалось только снимать болевые симптомы, чтобы облегчить жизнь человеку, теперь появляется возможность напрямую воздействовать на пораженные очаги и эффективно уничтожать их. Купить в аптеке препарат не получится. Все-таки средство радиофармацевтическое. Лечение проходят в специальном, изолированном стационаре.

Круглосуточно за пациентами наблюдают постовые медсестры. Радиационный фон отслеживает деземетрист. Все важные показатели находятся на мониторах. Заходить в палаты не нужно, общаются дистанционно.

Курс лечения составляет до шести месяцев, с введением препарата не чаще одного раза в 28 дней. Пациенты говорят, что результат чувствуют практически сразу.

«По ощущениям: у меня то нога заболит, то рука. Сейчас у меня ничего не болит абсолютно. Осталось 3 курса. Вот сегодня и еще два. Всего шесть», - рассказал пациент Алексей Полухин.

На сегодняшний день в Федеральном научно-клиническом центре медицинской радиологии и онкологии в Димитровграде в отделении радионуклиидной терапии лечение получают 1200 пациентов. Тем временем ученые продолжают искать новые формулы, методы и решения для того, чтобы страшный диагноз наконец перестал звучать как приговор для большего числа пациентов.