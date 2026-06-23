Матвиенко поручила проработать отмену пошлины за регистрацию брака

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по соцполитике и Палате молодых законодателей проработать вопрос о возможной отмене госпошлины за регистрацию брака. Об этом она заявила на заседании ПМЗ.

«Идут люди подавать в ЗАГС заявление, атмосфера торжественная, любовь у них. А тут просят их - принесите бумажку за 350 рублей. Это, конечно, сразу снижает градус торжества», - сказала Матвиенко.

По словам члена ПМЗ Анастасии Авдеевой, сумма пошлины в 350 рублей невелика, но создает негативный эмоциональный фон. Она предложила компенсировать выпадающие доходы бюджета повышением пошлины за развод.

В 2024 году совет Федерации одобрил увеличение госпошлины за развод в восемь раз - с 650 до 5 000 рублей. Это произошло в рамках инициатив по совершенствованию налоговой системы РФ.

Уточняется, что подобную сумму придется заплатить семьям без общих несовершеннолетних детей. Денежные средства нужно платить в случае развода как при взаимном согласии, так и через суд.