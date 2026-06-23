Российскую альпинистку Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Российскую альпинистку Алину Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, которая поднялась на все 14 высочайших гор Земли. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

«Теперь я официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 восьмитысячников мира», - сообщила альпинистка.

Пекова взошла на гору Шишабангма в Гималаях в октябре 2024 года, став первой россиянкой, которая поднялась на вершины всех 14 восьмитысячников - горных вершин, чья высота над уровнем моря превышает 8 000 метров. В то время ей был 31 год.

Восхождение на все 14 восьмитысячников планеты является большим достижением в высотном альпинизме. Десять восьмитысячников находятся в Гималаях, а четыре - в Каракоруме.

В прошлом году самая высокая гора Европы покорилась семилетнему жителю Севастополя. Первоклассник Дима Назаров вместе с отцом и его друзьями поднялся на Восточную вершину Эльбруса, на высоту 5 621 метр над уровнем моря.