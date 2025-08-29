МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Семилетний Дима Назаров много лет готовился к рекорду на Эльбрусе

Отец и семилетний сын начали движение от штурмового лагеря на высоте 3 800 метров в ночное время. В общей сложности маршрут у них занял 21 час.
Дарина Криц 2025-08-29 13:50:06
© Фото: astrotourist, ВКонтакте © Видео: ТРК «Звезда»

Отец семилетнего мальчика Дмитрия Назарова Сергей рассказал, что готовил его к восхождению на Эльбрус не один год. Их подъем на вершину состоялся при наступлении благоприятно погоды.

В общей сложности на маршрут они затратили 21 час, из которых больше половины - 13 часов - ушло на восхождение. Подробностями восхождения Сергей Назаров поделился со «Звездой».

«Я его готовил много лет к этому восхождению. Когда я планировал идти на вершину, решил, что если будет хорошая погода, то мы пойдем вместе. И было очень хорошее погодное "окошко", поэтому мы смогли подняться вместе. <...> Поднимались 13 часов, два часа на вершине, шесть часов спускались, 21 час в пути были», - сообщил Назаров-старший.

Папа мальчика добавил, что поднимались с штурмового лагеря на высоте 3 800 метров. Стартовали ночью, идти было тяжело и страшновато, а в светлое время уже чуть лучше. Однако условия восхождения были тяжелыми, так как гипоксия и рядом был ледник. Но несмотря на это, альпинистам повезло с погодой и восхождение получилось позитивным, веселым и без травм.

В прошлом году на высочайшую вершину Европы взошли военнослужащие из 13 стран и прошли 12,5 километров.

