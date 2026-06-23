Артиллеристы разбили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Артиллерийские подразделения группировки войск «Восток» нанесли удар по сети опорных пунктов и траншей ВСУ, обнаруженных в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, цели выявили операторы разведывательных беспилотников войск беспилотных систем во время воздушной разведки. Украинские позиции были оборудованы в лесополосах и использовались для размещения личного состава.

Координаты обнаруженных объектов оперативно передали артиллеристам. После получения целеуказания расчеты 122-мм гаубиц Д-30 открыли огонь по выявленным целям. В результате удара были уничтожены опорные пункты ВСУ и находившаяся в укрытиях живая сила противника.

Как отметили в Минобороны, между подразделениями разведки и артиллерии организована устойчивая связь, что позволяет наносить удары практически сразу после обнаружения целей. Контроль за обстановкой и корректировка огня ведутся в режиме реального времени с использованием беспилотников, оптоволоконных линий связи и спутниковых каналов передачи данных.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.