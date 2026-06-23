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Артиллеристы разбили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Расчеты артиллерии уничтожили как опорные пункты противника, так и укрывавшуюся в них живую силу.
23-06-2026 17:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерийские подразделения группировки войск «Восток» нанесли удар по сети опорных пунктов и траншей ВСУ, обнаруженных в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, цели выявили операторы разведывательных беспилотников войск беспилотных систем во время воздушной разведки. Украинские позиции были оборудованы в лесополосах и использовались для размещения личного состава.

Координаты обнаруженных объектов оперативно передали артиллеристам. После получения целеуказания расчеты 122-мм гаубиц Д-30 открыли огонь по выявленным целям. В результате удара были уничтожены опорные пункты ВСУ и находившаяся в укрытиях живая сила противника.

Как отметили в Минобороны, между подразделениями разведки и артиллерии организована устойчивая связь, что позволяет наносить удары практически сразу после обнаружения целей. Контроль за обстановкой и корректировка огня ведутся в режиме реального времени с использованием беспилотников, оптоволоконных линий связи и спутниковых каналов передачи данных.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #запорожская область #укрепления
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