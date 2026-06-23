Россия перейдет на новую модель образования через три года

Россия в течение трех лет завершит плавный переход на новую модель высшего образования. Об этом министр науки и высшего образования Валерий Фальков доложил президенту России Владимиру Путину в ходе совещания главы государства с членами правительства РФ.

Министр отметил, что российский лидер поставил задачу при переходе на новую модель учесть интересы абитуриентов и чтобы переход был плавным. Он подчеркнул, что процесс был начат в 2023 году.

«У нас только будут первые выпуски, если не брать магистратуру. Мы планируем, что этот плавный переход в предстоящие три года мы завершим. У нас нормативная база достаточно неплохо проработана», - сказал министр.

По словам Фалькова, соответствующие базовые изменения в закон об образовании будут переданы в новый состав Госдумы РФ. Он добавил, что, прописывая изменения в модели высшего образования, авторы инициативы внимательно смотрели за реакцией студентов, родителей, работодателей.

«Внимательно очень анализировали и смотрели обратную связь», - объяснил Фальков.

Нынешний год он назвал переломным. По его словам, новая модель в основных ее элементах сложилась и принята. Крайним сроком перехода на нее Фальков назвал 2030 год.

В ходе совещания президент России также поручил правительству принять дополнительные меры для того, чтобы минимизировать последствия украинских атак на инфраструктуру. Путин обратил внимание, что киевский режим, по мере того как ситуация на фронте для него стремительно ухудшается, «взял на вооружение тактику нанесения ударов» по нашим гражданским объектам и инфраструктуре. ВСУ также пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами и повлиять на туристический сезон. Он отметил, что задача купирования угроз прежде всего «лежит на плечах» Министерства обороны и других силовых ведомств. Правительство РФ также примет дополнительные меры, уточнил российский лидер.