Проект европейского истребителя FCAS погубил спор о компонентах

Франко-германская инициатива по созданию истребителя нового поколения FCAS (Future Combat Air System) провалилась из-за нежелания Airbus отказываться от американских компонентов, что не устраило Францию. Об этом пишет газета Le Journal du Dimanche.

В материале сообщается, что в некоторых системах FCAS компания Airbus Germany хотела интегрировать американское оборудование и компоненты. По мнению французской стороны, это могло подчинить FCAS американскому законодательству ITAR (International Traffic in Arms Regulations). По сути, это бы предоставило американцам неограниченный контроль над разрешением или запретом на экспорт военной техники.

Анализируя судьбу проекта, а также в целом отношения ФРГ и Франции в области обороны, издание делает вывод, что Германия «никогда и не думала» создавать европейскую оборону вместе с Францией. Причина в тесном и давнем сотрудничестве Берлина и Вашингтона. Помимо этого, как считают авторы материала, немецкие функционеры фактически «захватили власть в ЕС». Так, газета напомнила инициативу о подчинении проекта так называемой европейской обороны Еврокомиссии, возглавляемой экс-министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен.

Помимо этого, указывается на целый ряд провалившихся совместных франко-германских проектов в сфере ВПК. Так, вместо разработки морского разведывательного самолета MAWS Германия предпочла закупить самолеты P-8A Poseidon американской корпорации Boeing. Также Берлин отказался от модернизации армейских вертолетов Tigre и действует без оглядки на Париж в космической отрасли.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц и французский президент Эммануэль Макрон приняли решение прекратить совместный проект по созданию истребителя нового поколения Future Combat Air System. Это произошло на фоне того, что Airbus и французская компания Dassault Aviation не смогли прийти к соглашению по вопросам разделения труда и патентного права.

О начале работ Франции и Германии по созданию истребителя шестого поколения в рамках проекта FCAS сообщалось в феврале 2019 года. Соответствующий договор подписали тогдашний министр обороны Франции Флоранс Парли и Урсула фон дер Ляйен, которая на тот момент занимала аналогичный пост в правительстве ФРГ. Говорилось, что современные реактивные истребители к 2040 году смогут заменить находящиеся на вооружении Франции и Германии Dassault’s Rafale и Eurofighter Typhoon.