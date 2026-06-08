Reuters: Франция и ФРГ прекращают проект совместного истребителя FCAS

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и французский президент Эммануэль Макрон приняли решение прекратить совместный проект по созданию истребителя нового поколения Future Combat Air System. Об этом сообщило агентство Рейтер, ссылаясь на источники в немецком правительстве.

В мае генеральный директор европейской авиастроительной корпорации Airbus Гийом Фори заявлял, что FCAS больше не отвечает современным реалиям и требует изменений. По данным агентства, Макрон и Мерц в ходе встречи в рамках саммита ЕС - Западные Балканы, проходившего в Черногории, пришли к решению о прекращении проекта. Это произошло на фоне того, что Airbus и французская компания Dassault Aviation не смогли прийти к соглашению по вопросам разделения труда и патентного права.

«Проект по созданию <…> истребителя FCAS, обсуждавшийся на протяжении многих лет, будет закрыт <…> Канцлер Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к соглашению по этому вопросу», - говорится в сообщении агентства.

В свете отказа от FCAS Dassault намерена продолжить разработки французского истребителя Rafale. Для Airbus же открываются возможности для сотрудничества с другими авиапроизводителями. При этом, как сообщил источник агентства, лидеры Франции и Германии договорились не прекращать работу над общей архитектурой системы FCAS Combat Cloud. Она предполагает интеграцию в единую сеть как пилотируемых самолетов, так и беспилотников.

О начале работ Франции и Германии по созданию истребителя шестого поколения в рамках проекта FCAS сообщалось в феврале 2019 года. Соответствующий договор на сумму от 65 до 74 миллионов евро в рамках финансирования проекта подписали тогдашний министр обороны Франции Флоранс Парли и Урсула фон дер Ляйен, которая на тот момент занимала аналогичный пост в правительстве ФРГ. Говорилось, что современные реактивные истребители к 2040 году смогут заменить находящиеся на вооружении Франции и Германии Dassault’s Rafale и Eurofighter Typhoon.