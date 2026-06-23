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Бастрыкин назвал число сотрудников СК на новых территориях

Уже состоялись приговоры в отношении более 1 500 преступников, также заочно привлечены к ответственности многие руководители ВСУ.
Дарья Ситникова 23-06-2026 16:32
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На новых территориях России работают более 600 сотрудников центрального аппарата Следственного комитета. Об этом рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин корреспонденту «Звезды» Константину Коковешникову.

«На новых территориях работают более 600 сотрудников центрального аппарата Следственного комитета - следователи, эксперты, криминалисты. Молодое поколение пополнит ряды наших сотрудников на новых территориях», - заявил Бастрыкин.

Глава Следственного комитета также рассказал, что уже состоялись приговоры в отношении более 1 500 преступников - членов вооруженных формирований. Кроме того, заочно привлечены к ответственности многие руководители ВСУ.

Сегодня следователи назвали организаторов террористического удара по автобусу с детьми в Брянской области. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко обеспечили наведение на цель и отдали приказ атаковать гражданский транспорт. 

Также установлены исполнители теракта. Среди них - военнослужащие подразделения беспилотных систем «Химера» 105-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Дмитрий Ткаченко и пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал» 7-го пограничного отряда ГПСУ Игорь Жуков. 

#Россия #преступники #наш эксклюзив #СК #Александр Бастрыкин #приговоры
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