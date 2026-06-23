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Алан Гаглоев назначен советником президента России

Уточняется, что обязанности главы Республики Южная Осетия временно возложены на председателя правительства Марата Камболова.
Сергей Дьячкин 23-06-2026 15:05
© Фото: Kremlin.ru

Глава Южной Осетии Алан Гаглоев назначен советником президента России Владимира Путина. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Ранее сегодня президент Южной Осетии сообщил, что принял предложение президента России стать его советником. Накануне, 22 июня, Путин встретился с Гаглоевым в Кремле.

До этого президенты встречались в Москве 9 мая. Тогда они подписали Договор об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией. Согласно документу, страны будут проводить согласованную международную и оборонную политику, улучшать социально-экономические условия и развивать инфраструктуру, унифицировать законодательство в сферах труда, соцзащиты населения и пенсионного обеспечения. Также будут реализованы согласованные программы обучения кадров в различных областях. 

Уточняется, что обязанности главы Южной Осетии временно возложены на председателя правительства Марата Камболова. В 2003-2004 годах Камболов занимал пост советника министра промышленности, науки и технологий РФ. С 2010 по 2014 год - должность замминистра образования и науки РФ. В 2014 году перешел на работу в НИЦ «Курчатовский институт», с 2015 по 2021 год занимал пост его вице-президента. 9 сентября 2021 года назначен на должность директора. C 2025 года возглавлял Институт развития для поддержки научных проектов и развития инфраструктуры НИЦ «Курчатовский институт».

27 мая 2026 года Марат Камболов был назначен государственным советником президента Южной Осетии. Ему было поручено курировать реализацию подписанного 9 мая в Москве договора об углублении союзнического взаимодействия. 16 июня 2026 года парламент Южной Осетии одобрил кандидатуру Камболова, представленную президентом Гаглоевым на должность председателя правительства республики. В тот же день глава государства подписал указ о его назначении.

#Кремль #Владимир Путин #Южная Осетия #советник президента #алан гаглоев #марат камболов
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