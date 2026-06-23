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Инфекционист объяснил, грозит ли России распространение мелиоидоза

Заражение тропической инфекцией происходит при контакте с загрязненной землей, вдыхании пыли, употреблении зараженной воды или пищи, а также, в редких случаях, от больных животных.
Сергей Дьячкин 23-06-2026 15:47
© Фото: Ole Spata, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Вероятность того, что бактерии, вызывающие мелиоидоз, будут передаваться от человека к человеку, ничтожна, поэтому рисков для распространения заболевания в России нет. Такое мнение выразил в разговоре со «Звездой» врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Он отметил, что мелиоидоз - это тропическая инфекция, вызываемая бактерией Burkholderia pseudomallei. Особенность этой бактерии заключается в том, что она чаще всего располагается в почве или в воде.

«На очень ограниченных территориях - преимущественно это Таиланд, Юго-Восточная Азия, может быть на севере Австралии», - рассказал врач.

Вознесенский объяснил, что заражение происходит при контакте с загрязненной землей, вдыхании пыли, употреблении зараженной воды или пищи, а также, в редких случаях, от больных животных.

«Вероятность того, что эта бактерия будет передаваться от человека к человеку - ничтожна», - подчеркнул инфекционист.

Он объяснил, что болезнь проходит по-разному. Она может протекать бессимптомно. Могут возникать и абсцессы, пневмония, туберкулез. В группе риска - люди с иммунодефицитом и сахарным диабетом.

«Лечится антибактериальными препаратами. Поэтому рисков распространения этого заболевания у нас нет», - заключил Вознесенский.

Сегодня в России у вернувшейся из Таиланда туристки диагностировали мелиоидоз. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Cостояние женщины тяжелое, она находится в больнице. Уточняется, что во время пребывания в Таиланде россиянка посещала экскурсии, в том числе ферму со слонами. До этого в Россию инфекция завозилась дважды - в 2017 и 2024 годах.

Роспотребнадзор подчеркивает, что при поездках в такие регионы, как Юго-Восточная Азия, Африка, Центральная и Южная Америка, Карибский бассейн и Океания, необходимо строго соблюдать меры профилактики. В эндемичных регионах надо носить закрытую обувь, избегать хождения босиком, купания в пресных водоемах, поездок в зоны возможных наводнений и контактов с животными.

#Медицина #здоровье #инфекция #юго-восточная азия #эпидемия #врач #наш эксклюзив #бактерии #Мелиоидоз
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