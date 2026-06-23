Встретились две необходимости: зачем автоконцернам США производить оружие

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в разговоре со «Звездой» объяснил, какие проблемы могут возникнуть при производстве автоконцернами США ракет для комплекса Patriot и крылатых ракет Tomahawk. С его слов, для осуществления этой идеи Конгресс должен будет понести большие расходы и начать полномасштабную войну.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что автоконцерны начнут производить оружие. Контракты на производство ракет заключат с «автопроизводителями, у которых есть свободные мощности». По словам американского лидера, General Motors и Ford проявили заинтересованность в этом.

«Идея не новая, но насколько быстро США ее освоят и насколько Конгресс готов понести такие большие расходы и начать полномасштабную войну - неизвестно. Американская промышленность находится в глубоком упадке, кругом давит Китай, Корея и Япония», - начал Дробницкий.

Он объяснил, что те военные промышленные предприятия, которые есть в США, рассчитывались на определенное количество боеприпасов. Однако в современных реалиях расходы гораздо больше, после чего стали искать способ, как их расширить.

Было принято следующее решение: размещать оружие на тех предприятиях, которые раньше их не производили. В свою очередь инженеры освоят необходимые навыки.

«Может быть, через неделю-две Трамп забудет об этом, и на этом все закончится. Нужно понимать, что у администрации стратегических планов особо нет. Они вносят такие идеи, потом Трампу становится это неинтересно и он начинает заниматься другим», - объяснил политолог-американист.

Ракеты Tomahawk практически никому продавать нельзя, а Patriot поставляют ограниченному числу стран. Сейчас все запасы «спустили на Украину и Иран, в результате чего возникла дыра».

«Теоретически это возможно, но все-таки потребуется время, чтобы эти компетенции превратить в реальные ракеты. Будут ли они делать зависит от того, забудет ли об этом Трамп», - сказал он.

Дробницкий объяснил, что «встретились две необходимости: подзаработать деньги автоконцернам и пополнить запасы армии США». Поэтому они решили производить ракеты, но это долгое дело, сейчас все на уровне «неплохо было бы».