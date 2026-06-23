Операторы ударных БПЛА уничтожили артиллерию ВСУ в Запорожской области

Операторы ударных БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили артиллерийские орудия ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы расчет БПЛА обнаружил огневые позиции вражеской артиллерии во время их боевой работы. Для ликвидации выявленных целей были задействованы расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов, которые нанесли огневое поражение по оборудованным укрытиям и орудиям ВСУ.

В результате были уничтожены гаубица «Богдана», две 122- миллиметровые гаубицы Д-30, а также 155-миллиметровая гаубица М777. Также ударами беспилотников были уничтожены обнаруженные полевые склады с артиллерийскими боеприпасами.

Взаимодействие разведывательных и ударных БПЛА является основой эффективной контрбатарейной борьбы и подавления ключевых элементов инфраструктуры противника. Уничтожение таких объектов лишает врага возможности координировать удары с воздуха, что существенно снижает его наступательный потенциал.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчеты FPV-дронов группировки войск «Восток» сорвали подвоз материальных средств ВСУ в Запорожской области. В результате были уничтожены пикапы с грузом, квадроциклы и наземные робототехнические комплексы ВСУ, также была ликвидирована живая сила противника.

Материал подготовили Анастасия Митина и Николай Баранов.