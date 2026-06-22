ВС РФ сорвали подвоз материальных средств ВСУ в Запорожской области

Расчеты FPV-дронов группировки войск «Восток» сорвали подвоз материальных средств ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ходе воздушной разведки в Запорожской области разведывательный расчет БПЛА группировки войск «Восток» обнаружил передвижение транспорта противника. Боевики ВСУ пытались доставить на свои передовые позиции боеприпасы, ударные дроны и продовольствие.

Операторы ударных БПЛА 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение транспорту противника на маршруте выдвижения. Это было сделано для пресечения попытки снабжения подразделений ВСУ.

«Поражаем все, на что наводит разведка. У противника нет никаких шансов, поражаются любые цели. Да, пытаются что-то придумать новенькое, обхитрить, но разведка работает хорошо, и все их хитрости становятся очевидными», - рассказал оператор БПЛА с позывным Абакан.

Он отметил, что очень важную роль играет оперативность и передача данных. Военнослужащие должны знать, где находится враг, также им нужно отчитываться о проделанной работе,чтобы все моменты отмечались на картах.

В результате боевой работы пикапы с грузом, квадроциклы и наземные робототехнические комплексы ВСУ были уничтожены, а живая сила противника ликвидирована. Таким образом, подвоз материальных средств на позиции ВСУ сорван.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили объекты нефтепереработки и топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Так, военнослужащие уничтожили военный аэродром, склады топлива, используемые ВСУ, логистические центры и мастерскую по производству и сборке беспилотников.

Материал подготовили Анастасия Митина и Николай Баранов.