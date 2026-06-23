В ГИБДД ответили на слухи об увеличении штрафов за телефон за рулем

В ГИБДД опровергли сообщения об ужесточении штрафов за тонировку машин и разговоры по телефону в процессе вождения. Автолюбителей призвали доверять только официальным источникам, а представителей СМИ и блогеров - проверять данные.

«Распространяемая в СМИ, сети Интернет и социальных сетях информация о том, что якобы с 1 июля усиливается ответственность за нарушения законодательства <...> не соответствует действительности», - уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции напомнили, что все изменения в области безопасности дорожного движения устанавливаются только федеральным законодательством. Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что ответственность за перечисленные нарушения якобы усилится с 1 июля.

В России использование водителем во время движения телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, влечет наложение административного штрафа в размере 1,5 тысячи рублей. Нарушение фиксируется не только инспекторами ГИБДД, но и автоматическими дорожными камерами, работающими с использованием нейросетей. По данным Центра организации дорожного движения Москвы, использование мобильного за рулем повышает риск ДТП в четыре раза.

Ранее в ГИБДД объяснили, сколько дней можно ездить без номеров после покупки авто. Требования, касающиеся госучета, не распространяются на транспортные средства, с момента покупки которых не прошло десяти дней. Отмечается, что по истечении установленного урока эксплуатация ТС без регистрационных знаков запрещена. Если через 10 дней после покупки авто водитель не поставил свою машину на учет и не установил на нее знаки, то за это предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей.

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе со «Звездой» предупредил, что тополиный пух может очень сильно навредить автомобилю. Эксперт отметил, что воздушный фильтр может сам по себе забиться тополиным пухом, из-за чего усложняется поступление воздуха, а это может вызвать перебои в работе. Для того чтобы избежать этих проблем, автовладельцам стоит почаще открывать коробку воздушного фильтра и проверять в ней наличие пуха. По словам Попова, решить проблему можно, только промыв и почистив радиатор. Для этого надо снять и разобрать переднюю часть автомобиля и радиаторы.