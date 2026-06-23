МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ГИБДД ответили на слухи об увеличении штрафов за телефон за рулем

В ведомстве подчеркнули, что изменения в области безопасности движения устанавливаются только федеральным законодательством.
Сергей Дьячкин 23-06-2026 14:50
© Фото: IMAGO, Zoonar.com, Anastasiia Yani, Global Look Press

В ГИБДД опровергли сообщения об ужесточении штрафов за тонировку машин и разговоры по телефону в процессе вождения. Автолюбителей призвали доверять только официальным источникам, а представителей СМИ и блогеров - проверять данные.

«Распространяемая в СМИ, сети Интернет и социальных сетях информация о том, что якобы с 1 июля усиливается ответственность за нарушения законодательства <...> не соответствует действительности», - уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции напомнили, что все изменения в области безопасности дорожного движения устанавливаются только федеральным законодательством.  Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что ответственность за перечисленные нарушения якобы усилится с 1 июля.

В России использование водителем во время движения телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, влечет наложение административного штрафа в размере 1,5 тысячи рублей. Нарушение фиксируется не только инспекторами ГИБДД, но и автоматическими дорожными камерами, работающими с использованием нейросетей. По данным Центра организации дорожного движения Москвы, использование мобильного за рулем повышает риск ДТП в четыре раза.

Ранее в ГИБДД объяснили, сколько дней можно ездить без номеров после покупки авто. Требования, касающиеся госучета, не распространяются на транспортные средства, с момента покупки которых не прошло десяти дней. Отмечается, что по истечении установленного урока эксплуатация ТС без регистрационных знаков запрещена. Если через 10 дней после покупки авто водитель не поставил свою машину на учет и не установил на нее знаки, то за это предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей.

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе со «Звездой» предупредил, что тополиный пух может очень сильно навредить автомобилю. Эксперт отметил, что воздушный фильтр может сам по себе забиться тополиным пухом, из-за чего усложняется поступление воздуха, а это может вызвать перебои в работе. Для того чтобы избежать этих проблем, автовладельцам стоит почаще открывать коробку воздушного фильтра и проверять в ней наличие пуха. По словам Попова, решить проблему можно, только промыв и почистив радиатор. Для этого надо снять и разобрать переднюю часть автомобиля и радиаторы.

#в стране и мире #Автомобиль #тонировка #штраф #ГИБДД #вождение #Телефон #водитель #слухи #правила дорожного движения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 