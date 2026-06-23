World Gymnastics изменила правила на награждении после случая с украинкой

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) обновила правила поведения спортсменов на церемониях награждения. Внесены изменения в статьи 13 и 14 регламента. Документ размещен на сайте организации.

Согласно новой редакции, церемония награждения должна проходить в нейтральной атмосфере, с соблюдением принципов достоинства и универсальности спорта. Запрещены любые проявления политической, религиозной или расовой пропаганды, включая символы, надписи, жесты и использование неофициальной атрибутики на пьедестале и в зоне проведения церемонии.

Статья 14 определяет меры ответственности за нарушение правил. За их несоблюдение могут последовать дисциплинарные или спортивные санкции, вплоть до дисквалификации, аннулирования результатов и лишения наград. Национальные федерации обязаны контролировать соблюдение правил своими спортсменами, которые могут быть оштрафованы или подвергнуты дисциплинарным мерам.

World Gymnastics 18 мая объявила об отмене санкций в отношении российских гимнастов, выступающих под национальной символикой. На чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне (Болгария) украинская спортсменка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время исполнения гимна России. Краинская заняла второе место в упражнении с лентой, уступив россиянке Яне Заикиной.