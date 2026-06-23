МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

World Gymnastics изменила правила на награждении после случая с украинкой

До этого случались инциденты на церемониях с участием российских и украинских спортсменов.
Владимир Рубанов 23-06-2026 14:27
© Фото: Filippo Tomasi, Keystone Press Agency, Global Look Press

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) обновила правила поведения спортсменов на церемониях награждения. Внесены изменения в статьи 13 и 14 регламента. Документ размещен на сайте организации.

Согласно новой редакции, церемония награждения должна проходить в нейтральной атмосфере, с соблюдением принципов достоинства и универсальности спорта. Запрещены любые проявления политической, религиозной или расовой пропаганды, включая символы, надписи, жесты и использование неофициальной атрибутики на пьедестале и в зоне проведения церемонии.

Статья 14 определяет меры ответственности за нарушение правил. За их несоблюдение могут последовать дисциплинарные или спортивные санкции, вплоть до дисквалификации, аннулирования результатов и лишения наград. Национальные федерации обязаны контролировать соблюдение правил своими спортсменами, которые могут быть оштрафованы или подвергнуты дисциплинарным мерам.

World Gymnastics 18 мая объявила об отмене санкций в отношении российских гимнастов, выступающих под национальной символикой. На чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне (Болгария) украинская спортсменка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время исполнения гимна России. Краинская заняла второе место в упражнении с лентой, уступив россиянке Яне Заикиной.

#Спорт #Художественная гимнастика #Украина #награждение #правила #международная федерация гимнастики #World Gymnastics
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 