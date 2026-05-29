Украинская гимнастка закрыла глаза и уши во время гимна России на ЧЕ в Болгарии

Победу на Чемпионате Европы, проходившем в болгарской Варне, одержала российская спортсменка Яна Заикина, набравшая 26,000 балла.
29-05-2026 03:22
© Фото: Filippo Tomasi, Keystone Press Agency, Global Look Press

Украинская гимнастка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время исполнения гимна России. Об этом сообщает 360.ru.

Это произошло на церемонии награждения европейского чемпионата по художественной гимнастике в болгарской Варне. Награды получали финалистки в упражнении с лентой среди юниоров.

Победу одержала российская спортсменка Яна Заикина. Она набрала 26,000 балла. Краинская заняла второе место с результатом 25,750 балла. На третьей позиции оказалась представительница ФРГ Мелисса Диет. На международном турнире по гимнастике гимн России прозвучал впервые за пять лет.

Чемпионат Европы проходит в Варне с 27 по 31 мая. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях с национальными символами после решения Международной федерации гимнастики. 17 мая она допустила российских спортсменов к турнирам с флагом и гимном страны. Позднее такое же решение принял Европейский гимнастический союз.

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в беседе со «Звездой» прокомментировал возвращение российским гимнастам флага и гимна. Он отметил, что целостность спорта - это то, что ждет Россия от всех международных федераций. Вопрос допуска российских спортсменов в нейтральном статусе был очень тяжелым. На эту тему была широкая дискуссия, но именно присутствие наших спортсменов, что Россия доказала единство в гимнастическом мире.Он напомнил, что с недавних пор Федерация гимнастики России объединила в себе ранее автономные организации, и это также способствовало плодотворной работе по восстановлению статуса российских спортсменов.

Данная работа была проведена в рамках исполнения соответствующего поручения президента России Владимира Путина. Дегтярев поздравил с возвращением флага и гимна президента Федерации гимнастики России Олега Пустозерова, а также подчеркнул, что спорт должен объединять людей и в нем не место дискриминации по различным признакам.

