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Артиллеристы уничтожили боевиков и склад боеприпасов в Константиновке

Расчеты артиллерии эффективно взаимодействуют с дроноводами, отметили в МО РФ.
22-06-2026 14:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении пункта временной дислокации неприятеля, а также вражеского склада боеприпасов в Константиновке. Это сделали расчеты артиллерийских орудий.

Отмечено, что эти цели вскрыли операторы беспилотных летательных аппаратов, которые и передали координаты артиллерии. 

«Артиллеристы уничтожают любые вражеские цели, которые помогают украинским боевикам оказывать хоть какое-то сопротивление российским войскам», - подчеркнули в МО РФ.

Российское оборонное ведомство уточнило, что склад с боеприпасами удалось уничтожить прямым попаданием. Результатом удачного выстрела стали пожар, а также детонация хранившихся на складе боеприпасов.

Ранее сообщалось, что российский FPV-дрон влетел в самую гущу разбегающихся украинских боевиков в Константиновке. Противник заметил беспилотник и покинул транспортное средство, но не успел далеко уйти

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #константиновка #группировка юг
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