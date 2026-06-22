Артиллеристы уничтожили боевиков и склад боеприпасов в Константиновке

Минобороны России сообщило об уничтожении пункта временной дислокации неприятеля, а также вражеского склада боеприпасов в Константиновке. Это сделали расчеты артиллерийских орудий.

Отмечено, что эти цели вскрыли операторы беспилотных летательных аппаратов, которые и передали координаты артиллерии.

«Артиллеристы уничтожают любые вражеские цели, которые помогают украинским боевикам оказывать хоть какое-то сопротивление российским войскам», - подчеркнули в МО РФ.

Российское оборонное ведомство уточнило, что склад с боеприпасами удалось уничтожить прямым попаданием. Результатом удачного выстрела стали пожар, а также детонация хранившихся на складе боеприпасов.

Ранее сообщалось, что российский FPV-дрон влетел в самую гущу разбегающихся украинских боевиков в Константиновке. Противник заметил беспилотник и покинул транспортное средство, но не успел далеко уйти.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.