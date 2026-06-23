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Лавров: образ Зеленского в роли фюрера оказался заразным

По словам главы МИД РФ, Владимира Зеленского назначили на этот образ, взяв «из самодеятельности».
Сергей Дьячкин 23-06-2026 12:46
© Фото: Pierre Teyssot, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, что образ фюрера оказался для главы киевского режима Владимира Зеленского «заразным». Он сделал это в ходе 12-го посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины в Дипломатической академии МИД. 

«Его назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности, но вот видите, оказался этот образ заразный», - сказал Лавров.

Также Лавров назвал хамскими высказывания Зеленского о Белоруссии, в которых тот потребовал «навести порядок» на территории суверенного государства, иначе «это сделает Украина». Министр иностранных дел выразил поддержку белорусскому народу в связи с террористическим актом, совершенным ВСУ в Брянской области. А также в связи с угрозами, исходящими от Киева в адрес Минска.

По словам Лаврова, Киев пытается вовлечь Белоруссию в конфликт. Это может привести к расширению географии боевых действий. Лавров подчеркнул, что целью Киева является прямое втягивание Белоруссии в противостояние, что осложнит его политико-дипломатическое урегулирование.

#Украина #Сергей Лавров #Зеленский #МИД РФ #круглый стол #Киевский режим
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